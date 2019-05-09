解決台東垃圾危機 饒慶鈴：傾向重啟焚化爐

高雄焚化廠歲修，台東垃圾無法外運處理。台東縣長饒慶鈴9日在台東縣議會表示，垃圾如果由台東自行處理，有3個方案，興建掩埋場、興建機械化生物處理廠（MBT）、啟用台東垃圾焚化廠（圖）。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年5月9日

（中央社記者盧太城台東縣9日電）高雄焚化廠歲修，台東垃圾無法外運處理。台東縣長饒慶鈴今天表示，如果垃圾要自主處理，她傾向重啟台東焚化爐，解決迫在眉睫的垃圾危機。

民國80年間，政府推動「1縣市、1焚化爐」政策，86年台東縣議會通過台東焚化廠興建案，於民國87年公告招標「台東縣BOO垃圾焚化廠興建營運計畫」，由達和公司得標，並於民國93年完工。

但因民眾反對啟用，始終未營運。民國100年3月間台東縣政府和達和公司因仲裁終止契約。台東縣政府賠償達和公司興建焚化廠的相關費用19億6664萬4559元；達和公司將焚化廠和土地產權移轉給台東縣政府。

台東縣政府買回台東焚化爐後當環境教育中心使用，台東垃圾改為掩埋，這幾年則是送到高雄焚化爐焚燒；不過，高雄焚化廠歲修，從4月24日起無法再收台東垃圾，台東垃圾問題迫在眉睫，台東縣議會今天邀請台東縣長饒慶鈴專案報告如何處理台東垃圾危機。

饒慶鈴報告中表示，台東垃圾量最大的台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉掩埋場已經飽和，民國113年後台東縣各鄉鎮的掩埋場就全部飽和。解決台東垃圾有2個方案，繼續外運或自主處理。

饒慶鈴表示，如果運到外縣市處理，現在面臨外縣市焚化廠陸續歲修和延役工程，「走走停停」，除了處理垃圾量的不確定性，還有要回收燃燒後底渣的問題。

如果由台東自行處理，有3個方案，興建掩埋場、興建機械化生物處理廠（MBT）、啟用焚化廠。

饒慶鈴表示，興建掩埋場需要新台幣1.35億元、但全縣只能使用約3年；興建機械化生物處理廠需13.4億元、中央無補助；啟用焚化爐3.48億元、中央續補助。

饒慶鈴表示，不管就興建的時間，或台東縣政府必須負擔的財務，她都傾向啟用焚化爐。（編輯：陳俊碩）1080509