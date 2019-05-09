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連江縣取締違法章魚籠 首波清除168具違法漁具

最新更新：2019/05/09 19:36
連江縣政府展開全縣海域違法章魚籠清除作業，首波於北竿高登海域清除168具違法章魚籠。（連江縣政府提供）中央社　108年5月9日
連江縣政府展開全縣海域違法章魚籠清除作業，首波於北竿高登海域清除168具違法章魚籠。（連江縣政府提供）中央社　108年5月9日

（中央社馬祖9日電）連江縣政府展開全縣海域違法章魚籠清除作業，連江縣政府產發處委辦的民間業者漁船，今天在馬祖海巡隊巡防艇戒護下，首波於北竿高登海域清除168具違法章魚籠。

為保育及養護馬祖海域棲地、漁業及生態資源，連江縣政府公告自108年1月19日起馬祖海域全面禁用章魚籠，也停發執照，並嚴禁章魚籠漁具自港口進出，違法施放籠具者將處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

連江縣政府產業發展處表示，這是今年取締作業開端，5月起預計將施行長達半年的海域淨空作業，每次都將由執法艦艇戒護拖網船隻進行清除，強行沒入違法漁具，且執行範圍佈及四鄉五島海域。

產發處表示，依漁業法令現行規定，違法施放章魚籠將予以嚴懲，盼施放籠具違法業者莫存僥倖心態，儘速收回違法章魚籠具，以免受罰，共同維護馬祖海洋資源，讓海岸底礁生態回復。（編輯：張銘坤）1080509

為保育及養護馬祖海域棲地、漁業及生態資源，連江縣政府產發處委辦的民間業者漁船9日在馬祖海巡隊巡防艇戒護下，進行違法章魚籠清除作業。（連江縣政府提供）中央社 108年5月9日
為保育及養護馬祖海域棲地、漁業及生態資源，連江縣政府產發處委辦的民間業者漁船9日在馬祖海巡隊巡防艇戒護下，進行違法章魚籠清除作業。（連江縣政府提供）中央社 108年5月9日
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