兩岸加強交流 澎湖獲邀廣東參展

（中央社澎湖縣10日電）大陸廣州市台辦主任曾衛東等一行，今天拜會澎湖縣長賴峰偉時，邀請澎湖參加今年8月所舉辦的台灣商品博覽會，適時推銷澎湖特產及旅遊，增進兩岸交流。

賴峰偉表示，兩岸媽祖宗教直航在他在2002年任內率先推動，適時開啟兩岸交流新頁，促進兩岸人民文化交流，上任後也全力推動兩岸的觀光旅遊，今天麗星郵輪雙子星號抵馬公港、12日有上海吉祥航空首航，7月還有宗教直航，為澎湖擴大觀光效益，兩岸交流將再度熱絡。

賴峰偉說，澎湖有優美景緻，歷史文化豐富及海鮮美食，廣州鄰近澎湖，有眾多人口，未來推動澎湖與廣州直航，可增進兩地人民交流，讓大陸民眾一睹外婆澎湖灣的美麗風貌。

曾衛東說，「外婆澎湖灣」名聞遐邇，是許多大陸民眾嚮往的旅遊景點，期盼加強雙方民間、經貿交流。廣州近年發展迅速，有3000多家企業，今年8月將擴大舉辦台灣商品博覽會，設有台灣館，推廣特色產品，歡迎澎湖能共襄盛舉，行銷外婆澎湖灣。

今天陪同廣州市台辦主任曾衛東拜會澎湖縣長賴峰偉，還有廣州番禺區台辦主任陳敏堅、荔灣區台辦副主任潭海蘭、越秀區台灣事務局長袁秀全等一行8人。(編輯:孫承武)1080510