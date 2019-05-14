同婚登記和伴侶註記落差 北市將和中央研議解決

台北市開放預約登記24日同婚，多名市議員14日指出逾700對同性伴侶註記者仍未預約，盼有緩衝期；民政局長藍世聰（前右）說，會持續和內政部討論關於註記和同婚登記間的落差處理。中央社記者黃麗芸攝 108年5月14日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市開放預約登記24日同婚，多名市議員今天指出逾700對同性伴侶註記者仍未預約，盼有緩衝期；民政局長藍世聰說，既然合法就不應兩軌制，將持續和內政部研議解決。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後兩年內，修改相關法律；若逾期未完成法制化，相同性別2人得依民法婚姻章規定，向戶政機關辦理結婚登記。

台北市議會民政委員會今天上午進行「接受同性婚姻登記之整體配套措施」專案報告，藍世聰報告指出，台北市12行政區戶政事務所受理電話及現場預約5月24日同婚登記，截至5月13日統計，已有148對同性伴侶預約。

由於同性伴侶註記的法律效力不如結婚登記。藍世聰指出，目前北市受理同性伴侶註記已有885對，其中仍有逾700多對尚未預約登記同婚，針對兩者法律差異問題處理，將持續和內政部討論。

他同時提到，關於同性伴侶親子註記部分，則需待立法院後續立法進度，再視狀況處理。

社民黨籍台北市議員苗博雅指出，若立法院17日通過同婚立法，針對700多對同性伴侶註記者要如何處理；另，若立法結果不如挺同團體所預期，又如何處理堅持依前法登記同性結婚者。

時代力量黨籍台北市議員黃郁芬也建議，應向內政部反映不能立即廢除同性伴侶註記辦理，且至少需有半年緩衝期，希望同性伴侶權益不要在5月24日後失去。

親民黨籍台北市議員黃珊珊則指出，婚姻登記是影響親權和繼承等法律關係，和同性伴侶註記的法律權益有相當大的差距，建議北市府應加強溝通和對外說明法律問題。

無黨籍市議員李慶元也說，同婚登記將面臨親子收養問題，困難且複雜，加上國內代理孕母法律問題仍難以突破，是否能克服相關難題。

藍世聰表示，會持續和內政部討論關於註記和同婚登記間的落差處理，既然合法就不應兩軌制，一切依法行政，也希望會有緩衝時期因應。

同婚立法進入倒數階段，立法院今天進行朝野協商，針對3個專法版本逐條討論，希望在17日前完成立法。（編輯：李錫璋）1080514