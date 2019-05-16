贈書南投78校 心得徵文助學童受益閱讀

「湯爺爺贈書活動」去年捐贈南投縣78所國小圖書經費，南投縣政府今年與湯爺爺贈書團隊合作舉辦閱讀心得暨徵文比賽，16日舉行頒獎典禮，縣府秘書長洪瑞智（左4）出席頒獎。（縣府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年5月16日

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）湯爺爺贈書團隊去年捐贈南投縣78所國小圖書經費，為讓學童能真正從閱讀受益，縣政府與團隊接著舉辦閱讀心得徵文比賽，選出208件優秀作品今天頒獎，期盼提升孩子品格教育。

「湯爺爺贈書活動」去年共捐贈南投縣78所國小近新台幣240萬元圖書經費，協助推動偏鄉閱讀及品德教育，南投縣政府今年與湯爺爺贈書團隊持續合作，辦理閱讀心得暨徵文比賽，參賽送件數達804件，經選出208件優秀作品，今天在竹山鎮延平國小舉行頒獎典禮。

南投縣政府秘書長洪瑞智說，為讓社會更好、提升學生品德教育，湯爺爺團隊多年持續贈書，南投縣學生因此受惠；縣長林明溱也最關心學生，上任後實施全縣國中、小免費營養午餐，並向下擴及公立幼兒園，就是要達到「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」的目標。

根據縣府教育處資料，人稱「湯爺爺」的湯爾富為退休企業家，有感社會亂象起因品德教育和素養不足，因此興起捐書理念，所贈書籍都與品格教育有關，希望培養學生閱讀習慣，建立正確道德觀及正向人生態度，他過世後由子女繼承遺志，持續到各地辦理捐書活動。

湯爺爺的兒子湯偉修說，父親小學時曾受學校公開表揚，當時產生非常深刻正面印象，為讓孩子真正從閱讀受益，特別在贈書後辦理閱讀心得徵文比賽，希望對孩子生命產生正面力量。（編輯：陳清芳）1080516