國民黨花蓮立委黨內初選 地方中央互槓

國民黨花蓮立委黨內初選風波未息，遭停權的縣黨部主委鄒永宏18日表示，自己一切依法處理，不解「何錯之有」。中央社記者李先鳳攝 108年5月18日

（中央社記者李先鳳、王承中花蓮縣18日電）國民黨花蓮立委黨內初選風波未息，遭停權的縣黨部主委鄒永宏今天說，自己一切依法處理，不解「何錯之有」；國民黨考紀會則表示，後續調查審議作業會多做討論判斷。

鄒永宏16日遭國民黨考紀會停權，當天接到公文後即委託律師緊急向台北地方法院提出「停止黨權處分無效」的民事訴訟，以及聲請「定暫時狀態假處分」保全程序。

鄒永宏說，身為主委遵照縣委員會決議有什麼不對？他是民選的主委，要向選民交代，黨員認為初選登記領表延後，等待強棒這是為了勝選。他是來奉獻的，每月要花百萬元養黨工，要他停權「真是開玩笑」。

鄒永宏表示，縣黨部已連寄兩分公文，將委員會決議向中央反映，中央都不來文答覆；叫他北上中央黨部說明，他已跟中央解釋自己很忙。至於書記長胡慧君調動，沒有摘她書記長頭銜，只是工作地點調動，這是主委職權。他強調，坦蕩蕩為國民黨做事，是有人要鬥爭他、有想要參選立委的人在興風作浪。

國民黨副發言人洪于茜告訴中央社記者，鄒永宏已被停權處分，如果鄒永宏要到辦公地點，國民黨也不會反對，只是鄒永宏已經無法行使職權。

對於鄒稱自己一切依法處理「何錯之有」，洪于茜指出，鄒的案子考紀會正在進行後續的調查審議作業中，包括鄒永宏本人有異議，也會再做討論，相信考紀會後續調查審議作業會多做討論判斷。

鄒永宏遭停權起因是縣黨部4月18日依黨中央第3梯次立委提名作業時程決議，公告黨內立委初選自4月22至24日登記領表，隔天卻撤銷並宣布延後。書記長胡慧君依黨中央指示，24日仍受理參選人林有志領表登記，黨部只好也讓另兩位擬參選人王廷升、黃啟嘉暫時登記，但隨後胡慧君就被調到花蓮最南端的豐濱鄉。

國民黨考紀會針對花蓮縣委員會決定自行暫緩中央對於花蓮縣立委提名作業時程決議，以及藉由花蓮縣考紀會名義，違反職權調動書記長胡慧君一事，要求鄒永宏親自前往考紀會說明。鄒永宏僅指示花蓮縣委員會提供書面資料，拒絕到考紀會說明。考紀會對鄒永宏處以停止黨權處分，並待後續調查審議後，再做出最後處分決定。(編輯:孫承武)1080518