家裡布告欄掛滿獎牌 兄妹都獲總統教育獎

台東縣太平國小6年級柔道女孩林宇涵（右）甫獲總統教育獎；二哥林彥呈（中）則是104年總統教育獎得主，大哥林煜棠（左）剛考上高雄師範大學原住民專班，家中牆壁布告欄掛滿兄妹的獎牌。中央社記者盧太城台東攝 108年5月19日

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣太平國小6年級柔道女孩林宇涵甫獲總統教育獎；二哥林彥呈同樣文武兼備，是104年總統教育獎得主，家中牆壁布告欄掛滿兄妹的獎牌。

108年總統教育獎日前公布，台東縣卑南鄉太平國小12歲柔道女學童林宇涵獲獎。林宇涵假日幫媽媽賣蔥油餅，不僅是「柔道高手」且學業成績名列前茅，文武兼備，更重要是她堅忍不屈，在逆境中剛毅追求進步。

林家阿美族一門三傑，不僅林宇涵表現亮眼，二哥林彥呈4年前也獲總統教育獎，目前就讀台東體中一年級，剛選上亞洲青少年柔道國手。大哥林煜棠體中3年級，剛考上高雄師範大學原住民專班。

宇涵3兄妹父親早逝，由母親在台東市區賣蔥油餅拉拔長大，3人沒有因失去父親自怨自艾，反而更加體諒母親辛苦付出，有時間就幫母親賣蔥油餅做家事，學業成績還保持名列前茅。

今天上午大哥和二哥恭喜小妹獲得總統教育獎，陪著她接受記者訪問，母親則有事到台北。3兄妹獎牌、獎狀掛滿牆壁布告欄。這個布告欄是父親生前做的，要給大哥、二哥貼獎狀，現在則貼滿3兄妹奮鬥成果。

3兄妹說，每遇到挫折，就會看著布告欄，想起父親，然後越挫越勇。

談起比賽心境，宇涵說她唯一念頭就是「練習這麼久，一定要贏，不能有遺憾。」希望有一天進軍奧運，為國爭光，接著當警察或教練，幫助其他人。

宇涵的教練陳慧欣說，兄妹3人都很上進，懂事，在父親過世後，兄妹3人與母親相依為命，母親靠賣蔥油餅維持家計，兄妹3人不氣餒，逆境中積極向上。

陳慧欣表示，她不喜歡大家焦點放在孩子家庭有多清苦，應該看看孩子究竟有多努力，面對人生逆境仍追求上進，才是最感動人的。（編輯：翁翠萍）1080519