農地變廢五金拆除廠 高雄大寮居民下跪陳情

高雄市大寮內坑里自救會民眾20日到高雄市議會下跪陳情，促市府盡快解決農地變廢五金拆除廠，帶來的落塵及噪音污染等問題。中央社記者王淑芬攝 108年5月20日

（中央社記者王淑芬高雄20日電）高雄市大寮內坑里自救會民眾今天到高雄市議會下跪陳情，促市府趕快解決農地變廢五金拆除廠，帶來落塵及噪音污染問題。高雄市都發局表示，已開罰並送辦，不排除提報拆除。

數十名大寮居民今天由時代力量市議員林于凱陪同下到高雄市議會陳情，居民持「拒絕與廢鐵為鄰」、「跪求市長救救我們」的布條陳情。居民控訴多次陳情未果，居民持續忍受大量落塵及污染，還有意外飛落打到屋頂的鐵皮，讓居民難以承受，日子過得很驚恐。

林于凱指出，廢鐵皮廠設在農地上，明明違反都市計畫分區使用的規定，居民多次陳情仍未獲解決，促市府勿再姑息不法。他指出，市府在105年勒令鐵皮廠停工，去年也行文業者非法使用，斷水斷電，但是業者卻仍能經續營運。

居民說，只要行經88國道的民眾都能看到鐵皮工廠大量揚塵，質疑市府官員不可能沒看到污染。居民懷疑市府遲未處理廢鐵皮廠是背後「有力人士」撐腰。

還有居民哭泣控訴，小朋友及長者常被驚醒，無法好好休息。因為擔心廢五金拆除引起重金屬揚塵，對人體健康有不良影響，居民激動得下跪，希望市府勒令業者馬上停工。

高雄市大寮內坑里自救會民眾20日到高雄市議會下跪陳情，促市府盡快解決農地變廢五金拆除廠，帶來的落塵及噪音污染等問題。高雄市都發局長林裕益（左）接下陳情書。中央社記者王淑芬攝 108年5月20日

接下陳情書，高雄市都發局長林裕益表示，都發局已經對業者開罰並斷水斷電，移送檢調。他說不排除報警依法拆除。

高雄市都發局發布新聞稿指出，大寮農地非法從事廢五金事業，都發局依土地使用管制規定，自104年12月起已對違規使用人裁罰9次，罰款共新台幣174萬元。

都發局指出，去年6月26日移送地檢署偵辦，期間予以列管，加強巡查並持續對違規情事開罰，今年5月10日執行斷水斷電。

都發局聲明，此案明顯違反都市計畫法土地使用分區管制規定，農地未能合法使用，允諾持續巡查，不排除提報依法拆除。（編輯：吳佳穎）1080520

高雄市大寮內坑里自救會民眾20日到高雄市議會下跪陳情，促市府盡快解決農地變廢五金拆除廠的問題。高雄市都發局長林裕益（左）接下陳情書，並表示已經對業者開罰並斷水斷電，移送檢調。中央社記者王淑芬攝 108年5月20日

高雄市大寮內坑里自救會民眾20日到高雄市議會下跪陳情，促市府盡快解決農地變廢五金拆除廠的問題。高雄市都發局長林裕益（左）接下陳情書，並表示已經對業者開罰並斷水斷電，移送檢調。中央社記者王淑芬攝 108年5月120日