高雄大雷雨 大寮積水50公分山區預防性撤民

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄20日電）鋒面南下，高雄市下午5時許開始滂沱大雨，大寮區鳳林一路附近積水約50公分，永安工業區積水約20公分，強側風吹襲延誤航班起降，那瑪夏等區有預防性撤民。

下午約4時半市區烏雲密布，隨即下起大雨，時值下班時間，雨勢變大，車流塞在路口，不少地區交通打結，交通壅塞難行，瞬間大雨使道路兩旁零星積水。

雨勢伴隨著雷雨變大，大寮區義仁里鳳林一路329巷往新厝里的新一街方向，疑因排水問題，積水約40到50公分，機車騎士冒險涉水，險象環生。永安工業區一帶也通報水利局有道路積水約30公分深。

另外，民航局高雄航站傳出立榮航空一架澎湖馬公飛往高雄的班機，下午降落時側風過大加上能見度不佳，機長為維護飛安一度盤旋空中許久，直到傍晚6時30分左右才平安降落高雄。

高雄航空站表示，下午4時以後，風雨變大，機場雖未關閉，但造成多班航班延誤。

高雄市下大雨，市府下午4時30分成立「高雄市水災災害應變中心」二級開設，市長韓國瑜視察寶業里滯洪池後，下午6時召開第一次工作會議。市府統計6小時降雨量桃源區最大，到下午6時累計降雨近150毫米，時雨量最大在橋頭區約46毫米。

為免山區土石鬆軟遇雨落石，民政局要求山區先做預防性撤離，包括慢性病患或孕婦等，截至下午6時撤離那瑪夏5人、桃源區6人、六龜區2人。局長曹桓榮要求桃源區勤和及復興里居民先撤離到避難平台。

桃源山區雨勢大，公路總局甲仙工務段說，荖濃溪及玉穗溪水位持續暴漲，擔心影響道路及橋梁安全，且台20線部分路段持續零星落石，工務段下午近7時發布自台20線勤和到復興中期道路，晚間10時起預警性封閉到21日上午8時開放通車。（編輯：翁翠萍）1080520

鋒面南下，高雄市20日下午5時許開始滂沱大雨，大寮區鳳林一路附近積水約50公分，有機車騎士冒險涉水。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月20日

鋒面南下，高雄市桃源山區20日降下大雨，台20線部分路段持續發生零星落石，交通部公路總局晚間10時起將進行預警性道路封閉。（公路總局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年5月20日