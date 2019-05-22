眷村文化保存活化 高市府允公私協力創三贏

（中央社記者王淑芬高成雄22日電）高雄市致力於特色眷村文化保存，推出以住代護及眷村民宿，高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙麟今天拜訪副市長葉匡時，雙方允公私協力為眷村保存活化尋求更多合作機會。

高雄市先後在陸軍黃埔新村、海軍建業新村推出以住代護的文化保存政策，4月還在建業新村掛牌推出眷村民宿，果然吸引很多期待重溫眷村兒時記憶與尋求親人情感聯結的眷戶入住，掀起了一股眷村民宿熱。

高雄市眷村文化發展協會認為，現有契約只有5年，建議市府若有長期的發展計畫，較能提升熱愛眷村環境的業者投入眷村活化行列。

在趙麟拜訪葉匡時過程中，高市府文化局副局長林尚瑛、文化資產中心主任李毓敏等，了解協會希望爭取參與眷村文化保存及活化的機會。趙麟盼公私協力為眷村活化盡更多的力量，也希望未來有更多相關眷村活動，以保存這個因為戰爭而移入的特殊聚落與生成的族群文化。

文化局表示，眷村產權在於國防部，市府是代管單位，允諾協助協會尋求更多眷村文化保存及活化的參與權，鼓勵協會導入更多眷村保存元素，創造營運及活化佳績，共創三贏局面。（編輯：陳清芳）1080522