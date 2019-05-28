台中花博效益檢討 盧秀燕：奠定建設基礎

台中市政府28日在市政會議專案報告「2018台中世界花卉博覽會效益與檢討」，市長盧秀燕（前左4）並在會中頒獎表揚花博營運單位有功人員。中央社記者郝雪卿攝 108年5月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府副秘書長陳如昌今天在市政會議專案報告台中世界花卉博覽會效益與檢討，台中市長盧秀燕表示，花博奠定台中建設基礎，市府會在這個基礎上永續建設，經營台中。

陳如昌專案報告「2018台中世界花卉博覽會效益與檢討」表示，花博原規劃在台中后里區舉辦，民國104年場址變更，增加外埔與豐原，開始為期一年的計畫變更期，導致推動計畫延到105年4月由中央核定，出現時程壓縮、施工倉促問題。

陳如昌說，展區分散造成硬體建置及交通接駁成本增加，排擠植栽花卉經費，造成花卉種類、數量過少，與民眾對花博期待存有巨大落差。此外，花博規劃過多固定式設施，僅部分區域如花舞館、豐原庭園競賽區等有不同檔期展出內容，其餘展覽內容是無換展的一次性展出，嚴重影響民眾重遊意願，這些都可提供未來市府承辦大型國際活動時精進參考。

盧秀燕表示，民意調查顯示，曾參觀花博的市民有6成3感到滿意，這是對所有辛苦投入的人員最大肯定，也感謝花博期間1.6萬名志工協助與付出。

她說，花博雖已結束，但奠下城市建設基礎。花博經費近新台幣90億元，這個建設非一時的活動，而是城市重大建設與經營，也因舉辦花博，展現市府有能力舉辦國際重大活動，市府不會只用一次或只看一時獲利，最重要是大台中因花博而開發、建設，未來市府會在這個基礎上建設、經營及行銷台中。（編輯：李明宗）1080528