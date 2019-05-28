海洋零距離 亞果澎湖國際潛水中心啟用

（中央社澎湖縣28日電）亞果澎湖國際潛水中心今天開幕啟用，澎湖縣長賴峰偉期盼這個國際級潛水渡假勝地，擔負起保護海洋的責任，宣導遊客潛水不要捕魚，一起為海洋活化與生態永續盡分心力。

位於青灣海域的澎湖國際潛水中心，今天由賴峰偉、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、亞果集團董事長侯佑霖、縣府旅遊處長陳美齡等人共同揭幕，打造首屈一指的國際級潛水渡假勝地，國內生命鬥士歌手蔡義德也首度潛進青灣，實現徜徉悠遊海中的夢想。

縣府表示，亞果澎湖國際潛水中心除了提供豐富澎湖水域遊憩與潛水體驗活動外，還安排有潛水認證、跳島潛水等遊憩，對澎湖發展觀光有所助益，未來結合大山國際藝術村、青灣仙人掌公園及度假村等全區開發，成為澎湖南環遊憩增添觀光新亮點。

澎湖縣政府獎勵民間參與青灣仙人掌公園案，由亞果集團成立的亞青海洋文創取得經營權，土地以設定地上權與委託經營管理50年，包括仙人掌公園、國際潛水中心、國際藝術村與興建海景渡假村等四大開發主軸。總投資新台幣3億9000餘萬元，分期完工營運，預計5年內打造青灣成為國際級觀光特區。其中國際潛水中心今天率先開幕開放使用。(編輯:孫承武) 1080528