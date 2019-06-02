早上賣魚晚上讀國中補校 70歲阿嬤畢業得縣長獎

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣今天舉行高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，住東港鎮70歲的阿嬤陳秀花，每天清晨4時到魚市場做生意，晚上到補校念書，從國小到國中十年如一日，獲縣長獎肯定。

就讀東港高中國中部補校的陳秀花8歲時失學開始協助家裡放牛種田、捕撈魚苗貼補家用，幼時失學，讓她一直想進入校園念書，在家人的鼓勵下，陳秀花一路從國小補校讀到國中補校，並在今天的國中補校畢業典禮，用英文致詞感謝老師。

已是兒孫滿堂的陳秀花表示，她每天清晨4時到魚市場做生意，晚上7時到學校念書，雖然忙碌，又要克服體力問題，但她覺得充實且快樂，直呼「人生更有價值」。

陳秀花說，走入校園才深深感受到「活到老，學到老」，她也鼓勵其他同年齡的親友一起重回校園，活到老學到老，才不枉此生。

陳秀花的堅毅、耐勞及勇悍，在今天的畢業典禮中，被封為「台灣阿嬤的最佳學習典範」。

屏東縣長潘孟安表示，看著許多長輩們克服早年困苦的生活，重返校園拾起書本認真學習，心中滿是感動與敬佩，也成為青年學子們最佳典範。

今年的縣長獎禮品是台灣燈會最夯的主題燈「海之女神」一卡通，上面印上「縣長獎」字樣，鑲在台灣燈會主題燈「巨鮪來富」的封套中。（編輯：陳俊碩）1080602