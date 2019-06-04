基隆家電補助款7月撥發 估9月推第2波

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）基隆市府4月底推出住宅家電補助，由於民眾申請踴躍額度已用完，今天起暫停受理收件。市府表示，補助款預計7月底前撥發，9月底前推出第2波補助計畫。

基隆市府因地制宜全國唯一加碼除濕機補助，4月30日公布補助辦法後，2天內受理超過300件申請，新台幣220萬元除濕機補助額度很快就用完，5日3日起暫停受理補助申請。

市府工務處副處長黃毅維今天在市務會議後記者會指出，由於民眾申請踴躍，補助住宅的冷（暖）氣機及冰箱共924萬元補助額度也已額滿，今天起暫停受理收件，通過申請的民眾預計7月底前可收到補助款。

他表示，工務處預計9月底前推出第2波補助計畫，若行政程序加快也不排除提前推出，明年也會有第2階段的補助，至於金額將待中央核定後再公告。第2波的補助範圍還是以冷（暖）氣機、冰箱及除濕機等節能家電為主。

至於議會建議改進申請補助程序，黃毅維說，工務處正在評估中，包括在相關配套措施完整情況下，由業者代替消費者提出申請，及提供網路申請管道等，讓民眾不用為了申請補助特地請假前往市府辦理。（編輯：方沛清）1080604