震南環評爭議 高市府:發操作許可前送議會備查

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市環保局今天在市議會專案報告新園震南酸洗案，多個環團到場表達反對，市議員陳明澤等反對市府核發使用執照，副市長李四川也允諾核發操作許可前，會先將資料送議會備查。

地球公民基金會、新園農場自救會等多個環團到市議會前拉白布條，表達堅決反對高雄震南環評案。

陳情民眾指出，2015年起震南案環評已爭議4年多，受到眾多在地鄉親強烈反彈，反對在台糖優良農地上設立酸洗工廠排放廢污水，且場址周遭均以農業生產為主，同時鄰近二仁溪的下游更有養殖漁業，工廠酸霧可能影響農作物、養殖漁業。

陳情民眾表示，去年2月最高行政法院判決確定撤銷震南案第一次環評後，前高雄市長陳菊任內的環保局直接於當年4月召開環評會議審查，連資訊公開及民眾參與程序皆省略，環評書件中更沿用2009年的資料，與環境現況失真，環保局未要求震南公司改進，反而強勢主導環評程序，讓震南公司用不到2個月再次通過環評。

協助新園農場自救會在2014年進行環評訴訟的律師張譽尹表示，震南公司2015年通過的環評結論於2018年經最高行政法院判決確定撤銷，如震南公司仍堅持在路竹阿蓮開設酸洗工廠，就必須「從頭」進行環評審查。

李四川表示，既然居民和環團有疑慮，允諾於核發操作許可前，會先將資料送市議會備查。

引發抗爭的高雄市震南案，螺絲、螺帽大廠震南鐵線公司獲准進駐高雄台糖新園農場設廠，周邊居民和農民多人擔憂酸洗廢水污染附近農田、河川，組自救會抗爭，並向高雄高等行政法院提起訴訟，請求撤銷高市府開發許可，並上訴最高行政法院。（編輯：吳佳穎）1080604