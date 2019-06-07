郭台銘批閃躲兩岸政策 柯文哲：每個人看法不同

（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長柯文哲被爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘批評閃躲兩岸政策，他今天表示「每個人有每個人的看法」，並表示台灣目前在中美對抗下求生存，大概只能做到這樣而已。

台北市長柯文哲今天出席台北國際龍舟錦標賽開幕典禮，會後接受媒體聯訪，被問及郭台銘批評他閃躲兩岸政策，柯文哲說「每個人有每個人的看法」。

對於雙城論壇，柯文哲則表示，兩岸城市交流應該繼續辦，但雙方市長都很忙，幕僚已經在敲時間與內容。媒體提問是否因2020將至，時機敏感所以難以定案，柯文哲說：「就算沒有選舉，每次大家都要討論很久。」

柯文哲說，不管他有沒有參選，目前兩岸政策就是這樣，並重申「兩岸的考卷考到有補考資格就可以了，阿彌陀佛」，媒體追問雙城論壇是否就是補考機會，他說：「兩岸之間本來就很困難，特別是在中美這種對抗下兩邊左右為難，夾縫中求生存大概只能做到這樣而已」。

被問及前立法院長王金平不參加國民黨總統初選，柯文哲說「我很慶幸我不是國民黨的，不用煩惱這些事」，又表示跟王金平也沒有交情不好，且王金平是國家生技醫療產業策進會創辦人，所舉辦的醫療展北市府也有幫忙。（編輯：陳俊碩）1080607