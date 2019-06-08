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韓國瑜造勢宣傳片引用畫面 經朝天宮要求已下架

最新更新：2019/06/08 10:26
高雄市長韓國瑜15日將在雲林縣舉行造勢大會，7日晚間網路流傳一支宣傳短片，內容均為北港朝天宮媽祖出巡畫面，短片署名是韓家軍，還附加「韓總有令2019/6/15雲林大會師拚經濟」等字幕。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日
高雄市長韓國瑜15日將在雲林縣舉行造勢大會，7日晚間網路流傳一支宣傳短片，內容均為北港朝天宮媽祖出巡畫面，短片署名是韓家軍，還附加「韓總有令2019/6/15雲林大會師拚經濟」等字幕。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日

（中央社記者黃國芳雲林縣8日電）高雄市長韓國瑜15日將在雲林縣舉行造勢大會，昨晚網路上流傳一支宣傳短片，內容均為北港朝天宮媽祖出巡畫面，廟方認為此舉易引起外界誤解，經發聲明要求，今天已下架。

這支韓國瑜雲林造勢的宣傳短片，昨天晚上在網路上流傳，內容是北港朝天宮先前在網路的一部媽祖出巡影片和音樂，短片署名是韓家軍，且還附加「韓總有令2019/6/15雲林大會師拼經濟」等字幕。

北港朝天宮董事長蔡（口永）（得，左部首改為金）今天受訪表示，朝天宮昨天晚上陸續接到網友反映，立即了解宣傳短片的來源，這支短片並沒有獲得廟方同意，廟方也完全不知情。

北港朝天宮昨天除了在宣傳短片上留言外，並發表聲明，媽祖信仰不分國籍、不分政治、不分宗教區別；請勿私自使用北港朝天宮相關影片、圖檔、LOGO作為宣傳，若擅自轉用或使用相關媒體資料，損壞朝天宮名譽及傷害媽祖信仰，將保留相關法律追訴權，以維護媽祖信仰的良好聲譽。

蔡（口永）（得，左部首改為金）指出，這支宣傳短片若是介紹雲林縣整體的景點、農特產品等內容，其中有提及朝天宮，就比較不會引起外界誤解，不過，短片內容都是朝天宮宣傳畫面，讓外界誤以為廟方有支持特定對象，是在協助動員。

蔡（口永）（得，左部首改為金）說，宗教信仰不分黨派，朝天宮是屬所有信徒的，朝天宮董監事的政治傾向，各有不同的支持對象，不過，這是屬於私人領域，與朝天宮本身無關，因此，這支短片已涉及敏感政治問題，經要求，短片已下架。（編輯：李錫璋）1080608

高雄市長韓國瑜15日將在雲林縣舉行造勢大會，7日晚間網路流傳一支宣傳短片，內容均為北港朝天宮媽祖出巡畫面，經廟方發聲明要求，8日已下架。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日
高雄市長韓國瑜15日將在雲林縣舉行造勢大會，7日晚間網路流傳一支宣傳短片，內容均為北港朝天宮媽祖出巡畫面，經廟方發聲明要求，8日已下架。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真　108年6月8日
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