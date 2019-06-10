游錫堃臉書批違建 北市建管處：已強制拆除

台北市建管處10日表示，大安區四維路22巷的防火巷違建案，5月16日已查報並限違建所有人於9日前自行拆除，期間多次到場疏導，違建所有人雖配合拆除透明棚架及清除雜物，但因未達結案標準，10日執行強制拆除。（台北市建管處提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年6月10日

（中央社記者黃麗芸台北10日電）前行政院長游錫堃日前在臉書發文表示，住家附近的防火巷違建從民國105年底就被發文要強制拆除，但迄今仍在；台北市建管處表示，違建所有人自拆未達標，今天執行強制拆除。

游錫堃於5月19日在臉書發文表示，「900天前的公文，內容就有『查報在案，應予強制拆除』文字，但至今已經二年半，卻仍未執行」，並指出鄰居潑他冷水說「水牛伯，你不要太天真，921天前沒有拆，這一次也一樣是已讀不回啦」。

他同時指出，鄰居還給他看了一份台北市都發局於105年11月7日所發的公文截圖，看完後感到傻眼，因為除了時間、字號不同外，其他文字內容竟然大同小異，都有「查報在案，應予強制拆除」字眼，難怪台北市的違建會越來越多。

建管處今天發布新聞稿表示，關於北市大安區四維路22巷的防火巷違建案，已於5月16日查報並限違建所有人於6月9日前自行拆除，期間多次到現場疏導，違建所有人雖配合拆除透明棚架及清除雜物，但因未達結案標準，今天執行強制拆除。

同時，違建拆除後的廢棄物應由違建所有人自行清除，建管處現場也貼單告示，逾期未清除者視同廢棄物，將依「廢棄物清理法」處理。（編輯：李亨山）1080610