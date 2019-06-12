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同一路段補了又塌 高市水利局忙檢視

最新更新：2019/06/12 19:25

（中央社記者王淑芬高雄12日電）連日大雨，高雄市不僅淹水，還有多條道路塌陷，繼昨天大昌路、義華路再現坑洞，今天仁武區竹楠路、南亞路口又塌陷兩處，附近民眾質疑4月底才修好的路，何以品質如此不堪。

「路平」是高雄市長韓國瑜重要的施政，但是連日降雨，狀況連連。

昨天大昌、義華路口的大坑洞，水利局說是雨污水管線強大的沼氣因雨無法宣洩，壓力衝破人孔蓋導致路面破損。

至於仁武區竹楠路、南亞路口下陷約5公分，水利局緊急封路，請人車改道；只不過同一地點4月底才修護完成，今天又塌陷，民眾不禁質疑施工品質及技術。

水利局發布新聞稿指出，4月26日路面塌陷經開挖檢視，箱涵結構無破損情形，於是在確認無虞後回填復舊。

今天路面塌陷雖與上次同地點，但塌陷成兩處，一處面積約3平方公尺、另一處約4平方公尺，塌陷深度約5公分。

水利局指出，為確認箱涵結構，經派員檢視下陷處附近箱涵頂版與側牆均無滲水現象，初判箱涵結構沒有破損，路面下陷原因尚待確認。

水利局已會同道路挖掘管理中心及其他管線單位全面檢視，要徹底修護並釐清權責歸屬，以免修後又塌。（編輯：陳俊碩）1080612

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