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藤枝森林遊樂區6月底關園 入園只剩41名額

最新更新：2019/06/18 13:05

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）因莫拉克風災休園10年的高雄市藤枝森林遊樂區，3月底試營運至今，每天人數幾乎額滿。林務局屏東林管處表示，因應汛期來臨月底將關園，只剩20日有41個名額，其他天都額滿。

擁有美麗樹海的藤枝森林遊樂區，是南台灣著名的避暑勝地，風災重創聯外道路及水源後關園10年，直到今年3月30日起開放試營運3個月，每天只限315人入園（網路開放275人申請、提供在地社區40個名額），但幾乎網路預約天天額滿，假日名額更是秒殺。

屏東林管處統計，從3月底至今天，入園人數達1萬5000多人。月底前只剩20日有41個名額，其他天都已額滿。

屏東林管處表示，藤枝聯外道路在18K處中斷，提醒遊客如果要進入園區，還需步行路程約30至50分鐘的林下步道，如遇天氣不佳更考驗體力，遊客還是需要妥善評估自己的身體狀況再預約。

屏東林管處說，由於在風災中水源和道路都重創，目前園區的供水還是不穩定，還有一些步道設施也待興建，這次關園最快也要等到年底才會再開園，未來很有可能會以汛期和非汛期來評估開園時間。(編輯:孫承武) 1080618

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