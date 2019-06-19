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海峽盃帆船賽與繞島賽 澎湖6/20展開競技

最新更新：2019/06/19 14:56
海峽盃帆船賽暨國際邀請賽16日起在廈門海域展開，19日陸續有參賽帆船駛抵澎湖。中央社 108年6月19日
海峽盃帆船賽暨國際邀請賽16日起在廈門海域展開，19日陸續有參賽帆船駛抵澎湖。中央社 108年6月19日

（中央社澎湖縣19日電）暌違4年的海峽盃帆船賽暨國際邀請賽，各國參賽帆船駛抵澎湖，明天起將在澎湖美麗海灣展開競技，將一直進行到7月1日，精彩可期。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，來自美國等14個國家51艘帆船，昨天由廈門出海，航行85浬路，今天包括駝峰1號、追夢、亞蒂絲、海堡等參賽帆船陸續抵達馬公遊艇碼頭，高雄海關也直接在港區辦理外籍選手入境手續，晚上還有盛大的開幕式。

陳雙全說，2019海峽盃帆船賽暨國際邀請賽，自16日起在廈門海域展開，所有參賽的帆船昨天從廈門出發，今天陸續抵達澎湖，明天起將進行海峽盃帆船賽，24日起則接續進行第七屆澎湖島帆船週南海繞標與繞島等系列。

陳雙全指出，今年海峽盃帆船賽暨國際邀請賽與澎湖南海繞標賽與繞島賽，共計有來自世界14個國家51艘帆船來挑戰，創下國內帆船賽事最高的記錄。（編輯：黃世雅）1080619

海峽盃帆船賽暨國際邀請賽16日起在廈門海域展開，19日陸續有參賽帆船駛抵澎湖，共計有來自世界14個國家、51艘帆船來挑戰。中央社 108年6月19日
海峽盃帆船賽暨國際邀請賽16日起在廈門海域展開，19日陸續有參賽帆船駛抵澎湖，共計有來自世界14個國家、51艘帆船來挑戰。中央社 108年6月19日
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