中山區條通酒店違規 柯文哲要求年底前解決

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲今天說，中山區條通地區酒店違規營業的情形，要在今年底解決，屆時仍違法者，直接拆除；台北市都發局都市規劃科長楊智盛說，盡快試算回饋金多寡。

中山區條通地區酒店林立，柯文哲下午主持公共安全督導會報時表示，應要押「軍令狀」，年底前解決問題，要與違規酒店業者訂定「君子之約」，只要期限一到，還未合法者，直接拆樓，「要跟業者講清楚，不然都痞痞的」。

北市建管處發言人洪德豪會後受訪表示，目前條通地區有48家酒店違規，經「台北市一定規模以下免辦理變更使用執照管理辦法」修正後，200平方公尺以下酒店可免辦理變更使用執照，意即其中23家可合法使用。

他說，21家需繳納回饋金後使用，其餘4家須停業或縮小面積或變更營業型態，才能合法，洪德豪說，25家違規營業酒店若年底前尚未合法，將依違反建築法、都計法開罰，必要時斷水斷電。

由於都發局去年提出一坪8萬元回饋金繳納，被柯文哲打回票，楊智盛會後受訪表示，依現行公式，平均是一坪3至5萬元，會盡快試算金額多寡，朝調降方向進行，預計10、11月會有方案。（編輯：李亨山）1080619