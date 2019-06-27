普悠瑪事故謝小弟手術取骨釘順利 最想吃蚵仔煎

（中央社記者王朝鈺宜蘭27日電）台鐵普悠瑪列車去年在宜蘭翻覆，身受重傷7歲男童謝沛帛今天在羅東博愛醫院接受微創內視鏡手術取出顱內骨釘，手術過程順利，謝沛帛已恢復元氣，向媽媽喊著「我想吃蚵仔煎」。

台鐵第6432次普悠瑪去年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成死傷慘重，當時謝沛帛與家人從台東北上參加婚禮，返程卻搭上這班列車遇難，謝沛帛顱骨與腦部重創，一度陷入昏迷。

羅東博愛醫院除緊急為謝沛帛臉部傷口縫合外並進行開顱手術打入4塊鈦合金骨板，謝沛帛後來轉院到台北多家醫院接受後續治療，順利在今年2月甦醒，逐漸恢復意識。

謝沛帛19日前往羅東博愛醫院神經外科，接受主治醫師杜肇偉評估腦部狀況，杜肇偉認定他復原情況良好，經與整形外科主任林唯農商討後，認為以內視鏡手術取出骨釘，除能避免頭皮大範圍切開外且預後較佳。

謝沛帛上午8時進入手術室，上午10時手術順利完成，上午11時從恢復室轉入普通病房，不僅已清醒恢復元氣，還能和媽媽對話，直喊「想吃蚵仔煎」。

羅東博愛醫院表示，從頭部取出4塊骨板與15根骨釘，若以傳統手術方式取出，傷口可能長達30公分，且手術時間長，但透過內視鏡微創手術，只需在頭皮開2個小於2公分的小洞，就可將骨釘精準拆除，且無須剃髮，今天手術過程順利，林唯農僅花不到一小時即完成，傷口小、恢復快、出血少，讓謝沛帛的復原之路能更樂觀明朗。（編輯：方沛清）1080627