北市低地板公車逾3千輛 目標電動公車全面化

（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市公運處今天表示，北市低地板公車數已突破3000輛，占總公車數比例達86%，公運處已啟動下一階段車輛汰換計畫，預計於民國119年將市區公車全數汰換為電動公車。

台北市公共運輸處指出，台北市自民國97年起推動低地板公車，目前低地板公車數已突破3000輛，占總公車數比例達86%，為全國最高。

公運處表示，預計於110年將可以換成低地板公車的路線全數汰換完畢，屆時全市低地板公車比例將達90%。此外，公運處已啟動下一階段車輛汰換計畫，預計於119年將市區公車全數汰換為電動公車。

公運處指出，另針對山區及受道路限制還無法提供低地板公車的路線，將持續引進無障礙中型巴士，透過中巴裝設輪椅升降設備，擴大無障礙運輸路線服務，現已於小2、小3、小10、小11及棕5等路線上路營運。

公運處表示，為配合行政院119年市區公車全面電動化政策，北市於107年上路之22輛電動公車，配置於66路及和平幹線；營運迄今逾7個月，總行駛里程超過56萬公里，妥善率近100%，實施成效良好。

業者已提報108年預計再引進26輛電動公車，公運處將待交通部108年電動公車補貼政策公布後，盡速協助業者申請電動公車補助及籌備汰換。（編輯：戴光育）1080628