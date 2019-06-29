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清涼一夏 基隆親水季開幕

最新更新：2019/06/29 14:16
基隆暖暖親水公園親水季活動29日登場，許多家長帶著孩子一同戲水消暑，現場熱鬧不已，市長林右昌（右2）歡迎民眾到訪，「夏天就是要來基隆玩」。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年6月29日
基隆暖暖親水公園親水季活動29日登場，許多家長帶著孩子一同戲水消暑，現場熱鬧不已，市長林右昌（右2）歡迎民眾到訪，「夏天就是要來基隆玩」。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年6月29日

（中央社記者王朝鈺基隆市29日電）基隆親水季今天在暖暖親水公園戲水區開幕，許多家長帶著孩子一同前來戲水消暑，現場熱鬧不已，市長林右昌說，歡迎大家邀請親朋好友「夏天就是要來基隆玩」。

活動由反毒宣導、太鼓擊奏與舞蹈開場，在全場大小朋友倒數聲中，林右昌和暖暖區長蔡春堂、副議長林沛祥與多名議員手持水槍啟動噴水平台，不少父母帶著孩子湧入，享受沁涼水花，為一系列活動揭開序曲。

「夏天就是要來基隆玩」，林右昌指出，學校昨天開始放暑假，基隆親水季活動已是全國十大免費親水活動之一，廣受民眾喜愛，市府將逐步建置親水廊帶，帶動地方經濟發展。

林右昌說，除闢建暖心公園，東勢坑童軍露營場委外案，預計今年下半年將重新對外開放，未來將沿基福公路串接新北市平溪、福隆觀光廊帶。

此外，林右昌表示，市府並向中央爭取經費整理暖東苗圃設施，日後可透過吊橋連接運動公園並與親水公園搭配在一起，也會努力解決停車問題，讓民眾來到暖暖玩得開心，促進地方發展。

市府指出，今年結合公園遊戲場、可愛大象造型滑梯水池與噴水平台，營造豐富有趣的親水場域，更有廠商贊助免費冰品，要嗨翻今年夏天。

此外，今年主題「基隆親水季-暖暖童樂會」，活動還包含暖暖老街文化季、原住民豐年祭、瘋公園-樂齡憶童趣、大菁藍染體驗，並串聯暖心公園、過港河濱公園舉辦生態健行，帶領大家走訪暖暖溪畔，欣賞綠意盎然的生態景致。

市府表示，親水公園噴水遊戲設施開放到8月29日止，開放時間分為兩個時段，每日上午10時到11時30分和下午4時到5時30分，每週一及週五進行清潔維護不開放。（編輯：李錫璋）1080629

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