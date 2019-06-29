馬祖岸巡響應淨灘 南竿海岸清出4公噸垃圾

（中央社馬祖29日電）海巡署金馬澎分署第岸巡隊29日上午配合連江縣環境資源局，共同舉辦2019世界海洋日連江縣海漂垃圾清除暨海洋環境教育宣導活動，總計清運各類垃圾約4公噸。

南竿清水濕地及馬祖南竿福澳港旁星巴克周遭的海域是知名觀海、賞夕陽景點，但在人為污染及海流的牽引下匯集了許多海漂垃圾，漸漸破壞濕地自然原貌。

今日淨灘活動由環資局發起下，廣邀連江縣消防局、連江縣警察局等14個單位，計250人參與盛會，每個人頂著豔陽彎下腰將不屬於土地的垃圾一一拾起，總計清運各類垃圾約4公噸，期透過全島動員的力量，喚起國人對海洋熱愛及保護，共同守護地球、呵護海洋。（編輯：吳佳穎）1080629

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊29日舉辦「2019世界海洋日連江縣海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育」宣導活動，參與眾人齊力淨灘，還給馬祖岸際清淨環境。（第10岸巡隊提供）中央社 108年6月29日