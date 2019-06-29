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馬祖岸巡響應淨灘 南竿海岸清出4公噸垃圾

最新更新：2019/06/29 17:06
海巡署金馬澎分署第10岸巡隊29日配合連江縣政府等相關單位共同舉辦淨灘活動，總計清運各類垃圾約4公噸，守護台灣海洋生態。（第10岸巡隊提供）中央社　108年6月29日
海巡署金馬澎分署第10岸巡隊29日配合連江縣政府等相關單位共同舉辦淨灘活動，總計清運各類垃圾約4公噸，守護台灣海洋生態。（第10岸巡隊提供）中央社　108年6月29日

（中央社馬祖29日電）海巡署金馬澎分署第岸巡隊29日上午配合連江縣環境資源局，共同舉辦2019世界海洋日連江縣海漂垃圾清除暨海洋環境教育宣導活動，總計清運各類垃圾約4公噸。

南竿清水濕地及馬祖南竿福澳港旁星巴克周遭的海域是知名觀海、賞夕陽景點，但在人為污染及海流的牽引下匯集了許多海漂垃圾，漸漸破壞濕地自然原貌。

今日淨灘活動由環資局發起下，廣邀連江縣消防局、連江縣警察局等14個單位，計250人參與盛會，每個人頂著豔陽彎下腰將不屬於土地的垃圾一一拾起，總計清運各類垃圾約4公噸，期透過全島動員的力量，喚起國人對海洋熱愛及保護，共同守護地球、呵護海洋。（編輯：吳佳穎）1080629

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊29日舉辦「2019世界海洋日連江縣海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育」宣導活動，參與眾人齊力淨灘，還給馬祖岸際清淨環境。（第10岸巡隊提供）中央社　108年6月29日
海巡署金馬澎分署第10岸巡隊29日舉辦「2019世界海洋日連江縣海底（漂）垃圾清除暨海洋環境教育」宣導活動，參與眾人齊力淨灘，還給馬祖岸際清淨環境。（第10岸巡隊提供）中央社　108年6月29日
海巡署近年致力於海洋保育與資源維護，金馬澎分署第10岸巡隊響應世界海洋日，29日配合連江縣政府共同舉辦淨灘活動，清運岸際各類垃圾，守護海洋生態。（第10岸巡隊提供）中央社　108年6月29日
海巡署近年致力於海洋保育與資源維護，金馬澎分署第10岸巡隊響應世界海洋日，29日配合連江縣政府共同舉辦淨灘活動，清運岸際各類垃圾，守護海洋生態。（第10岸巡隊提供）中央社　108年6月29日
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