大武崙溪分洪 提前109年中完成評估

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆市昨天深夜一場強降雨導致多處積水，大武崙溪一度暴漲，市府表示，大武崙溪短期改善工程已完成，至於長期分洪則有兩個方案，市長林右昌已要求提前在明年中完成評估。

昨天深夜11時許一場強降雨，造成基隆市麥金路、基金一路、堵南地下道、八德路與麥金路口及八堵火車站等處積水，大華三路更有土石崩落，大武崙溪甚至一度暴漲，附近居民憂心忡忡，所幸積水在今天凌晨0時40分許陸續消退，未釀成更大災情。

市府工務處河川水利科長洪延良指出，昨天深夜11時許開始下起大雨，雨勢較大時段落在今天凌晨0時至1時，基隆市大武崙地區和新北市萬里區一小時降下57毫米雨量，工務處人員持續監測大武崙水位，距路面尚有約2公尺。

洪延良表示，大武崙溪整治中期規劃順興橋至民樂橋段改善工程，其中包含安樂五橋與武嶺橋附近瓶頸點改善、奮起橋下游段護岸等，並在情人湖下游設置滯洪池與棒球場運動及滯洪園區，預估設計費約新台幣4000萬元，最快可在明年開始動工。

洪延良指出，長期則在大武崙上游設置截水道，目前有兩個方案，分從大武崙溪排水治理終點處（工業區北側）或崇崙橋下游處設置截水道，將水量排放至外木山海域，水道長度分別為1.7公里及2.5公里，原本預計明年底完成評估，市長林右昌已要求提前在明年中完成。

立法委員蔡適應表示，水利署第十河川局目前已完成短期排水瓶頸和堤後排水改善，5月底動工的大武崙工業區排水改善，預計會在7月底完成，並同步推動中期工程，至於滯洪和截水道部分，由於地方意見還有分歧，尚在可行性評估及環境影響調查前置作業，他會持續監督相關進度。（編輯：李錫璋）1080703