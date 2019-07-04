台中捷運機電系統測試 家長反映音量干擾學生

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中捷運綠線最近密集展開機電系統試營運驗證，台中市議員張耀中接獲家長反映，列車離站音樂聲量太大干擾學生。台中捷運公司今天表示，將與學校溝通調整音量減少干擾。

張耀中表示，台中捷運綠線正在做機電系統試營運驗證，模擬實際營運班表，從每天上午6時行駛至晚間12時，連續7天不間斷試車，但位於G10A站的文心森林公園因鄰近大新國小，學校老師和家長會長發現，目前測試中的列車離站音樂，會很「精準」的傳達到大新國小3樓的中年級教室，希望未來的進、離站音樂的分貝數能夠調整到法令規範的標準。

捷運的施工廠商表示，目前測試離站音樂的分貝約在90分貝，在張耀中的反映之下，今天在月台和學校3樓做反覆測試，決定先降至76分貝，而未來等待捷運的市民或乘客還能確保被離站音樂警示提醒。

大新國小家長會長葉俊麟說，捷運通車對台中發展是好事，畢竟也等很久了，但是離站音樂的分貝聲一定要降低，不然孩子容易被外界的干擾而分心，間接影響老師的授課品質。

張耀中建議，捷運綠線也經過四維國小、文華高中等學校，希望捷運公司儘速聯合市府捷運工程處和北捷施工單位趕緊利用暑假時間測試改善完畢。

台中市政府捷運工程處長黃國書指出，每個捷運車站的離站音樂都可控制音量大小，目前利用暑假期間進行各站測試，既然大新國小有反映，就會調整音量，由於廠商正在逐站進行測試，等正式營運時，音量就不會這麼大聲，會符合相關法令規範，將干擾減少。（編輯：陳俊碩）1080704