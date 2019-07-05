鼓勵資源回收 中市推集點兌換悠遊卡儲值金

（中央社記者郝雪卿台中5日電）為鼓勵市民做好資源回收，台中市環保局今天推出環保集點儲值趣活動，即日起到10月15日可以回收集點數，免費兌換悠遊卡儲值金，每戶每場次至多兌換200元儲值金。

台中市環保局長吳志超表示，環保局自民國105年起在各區里設置「希望資收站」，目前已達144站，方便市民就近資源回收，並按照重量換算點數，儲存於「希望存摺」中，免費兌換多種生活用品。到目前為止，全市已有8198戶家戶開立「希望存摺」，回收總量達到2476公噸。

為讓兌換方式更多元化，環保局即日起將巡迴各「希望資收站」，舉行「回收樂悠悠、環保集點儲值趣」活動，可以回收點數兌換悠遊卡儲值金，每站預計舉行2場次。

環保局表示，包括乾電池、紙容器、鐵鋁罐、保特瓶等A類資源回收物，累積2點即可兌換1元儲值金；保麗龍免洗餐具、塑膠袋、玻璃容器等B類資源回收物，累積5點可兌換1元儲值金。

環保局指出，已開立「希望存摺」民眾，可持悠遊卡與「希望存摺」，依照各資收站活動時間與地點前往加值，每本「希望存摺」每場次最多可兌換200元儲值金，歡迎市民朋友踴躍參與。（編輯：黃世雅）1080705