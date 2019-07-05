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紀念七七事變 百歲退役將軍鄭立軍見證歷史

最新更新：2019/07/05 17:21
七七盧溝橋事變將滿82週年，參與過多場抗日戰役的101歲退役將軍鄭立軍（前排左）5日與後輩話家常，分享年輕時經歷抗戰的故事。中央社記者魯鋼駿攝　108年7月5日
七七盧溝橋事變將滿82週年，參與過多場抗日戰役的101歲退役將軍鄭立軍（前排左）5日與後輩話家常，分享年輕時經歷抗戰的故事。中央社記者魯鋼駿攝　108年7月5日

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）七七盧溝橋事變將滿82週年，參與過多場抗日戰役的101歲退役將軍鄭立軍今天與晚輩話家常，他說，因多次抗戰、犧牲，國家的生活才能復興起來，盼中華民國的未來能更好。

七七事變82週年紀念日即將到來，新竹市議員鄭正鈐、鍾淑英與黃國新黨部主委趙建爍等人，今天邀請鄭立軍夫婦到新竹市議員鍾淑英服務處話家常，並與後輩們分享年輕時經歷抗戰的故事。

趙建爍表示，在新竹市曾經參與抗日戰爭的英雄們，目前僅剩高齡101歲的鄭立軍老將軍，特別在8年抗戰爆發起點的「七七盧溝橋事變」紀念前夕，致贈「抗戰英雄-七七抗戰82週年紀念」紀念獎座，向鄭立軍一生對國家的奉獻致敬。

鄭立軍生於民國8年，就讀高中時發生盧溝橋事變，愛國的他決定在高中畢業後從軍，由於年僅19歲，與黃埔軍校限制的20歲投考資格不符，因此謊報年紀，才得以順利考進黃埔軍校16期步科，軍校畢業後，被分發到18軍11師，立即投入抗戰行列。

鄭立軍一生參與過多場戰役，包括抗日戰爭的棗宜會戰、湘西會戰，國共戰爭的古寧頭戰役、八二三砲戰等，民國63年以陸軍第9、10軍司令部少將副軍長退役，目前與妻子鄭張子君居住在新竹市。

鄭張子君表示，她是民國20年出生的，盧溝橋事變在她兒時發生，從有記憶以來全家都在逃難，加上父親是軍人，也參加抗戰，因此對於戰爭所發生的殘酷事情感受很深。

鄭張子君說，她與丈夫住在新竹市的金城新村60多年，後來搬至華夏金城，一直都受國家照顧，雖年輕時受過很多苦、有很多不如意的事，但現在都應該放下，她說，如今年事已高，只盼身體健康。（編輯：李錫璋）1080705

七七事變82週年紀念日即將到來，新竹市議員鄭正鈐（右）、黃國新黨部主委趙建爍（左）等人5日邀請參與過多場抗日戰役的101歲退役將軍鄭立軍（右3）與晚輩話家常，分享年輕時經歷抗戰的故事。中央社記者魯鋼駿攝　108年7月5日
七七事變82週年紀念日即將到來，新竹市議員鄭正鈐（右）、黃國新黨部主委趙建爍（左）等人5日邀請參與過多場抗日戰役的101歲退役將軍鄭立軍（右3）與晚輩話家常，分享年輕時經歷抗戰的故事。中央社記者魯鋼駿攝　108年7月5日
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