大鵬灣水域活動將開跑 造舟與親子迷你鐵人最夯

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動將於本週末和下個週末登場，這次有造舟體驗讓小朋友親手組裝，還有親子迷你鐵人活動，增進親子默契，也可學習如何自救、水域安全觀念等。

去年首屆「屏東Ocean Alive大鵬灣水域系列活動」受到熱烈迴響，屏東縣政府今年持續推出。

大鵬灣BOT廠商先前傳出因虧損要與大鵬灣國家風景區管理處解除契約，屏東縣政府宣傳大鵬灣遊憩的活動沒有停止，今天「屏東Ocean Alive」開幕。

開幕中，除了有泰武國中森巴鼓隊帶來熱情表演外，也有仿古時候大船下水的儀式，並安排精彩刺激的水上安全宣導展演，如CPR、水中拋繩、SUP或長背板救援及自救技巧教學等，強化水域緊急事故救援能量，提升民眾對於水域遊憩法規的知能及安全觀念。

延續去年的水域活動，如「Push Push滑步車」「獨木舟體驗」、「SUP立槳」、「水上瑜珈體驗」、「OP帆船風浪板」及「水上趣玩」外，屏東縣府並安排深具海洋人文教育意義的造舟體驗及迷你鐵人活動，小朋友在造舟體驗中一窺現代船舶製程原理，在親手組裝過程中，體驗傳統工藝與現代科學相互碰撞的創意。

活動還有親子「迷你鐵人」，結合3K協力車、2K跑走及20M獨木舟繞行挑戰，增進親子彼此間的了解和默契。

屏東縣長潘孟安表示，屏東三面環海，是全台灣唯一面向台灣海峽、巴士海峽及太平洋三個海域的縣市，非常適合推展各年齡層都適性參與的水域運動，也特別感謝教育部體育署連續2年挹注資源，讓縣府辦理相關水域系列活動，希望每年大家都相約到屏東縣大鵬灣，一起感受海洋活動的魅力。（編輯：吳佳穎）1080706