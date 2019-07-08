君鴻酒店債權分配協商 高雄地院：無實際發款

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄地標85大樓內君鴻酒店遭法拍，高雄地院今天協商債權分配；高雄地院行政庭長葉文博說，並無「急於將拍賣款項分配」情形，也無實際發款，勞工若有資遣費等可聲明參與分配。

債務人君鴻法定代理人張慶輝上午前往高雄地院民事執行處協商君鴻酒店與債權人的債權分配前，召開記者會表示懷疑執行處急於將拍賣款項分配，且希望資遣費列入優先債權。

葉文博表示，本案3月14日拍定後，拍定人3月28日繳足拍賣價金約新台幣54億元，經查報債權及稅捐等程序，雄院訂7月8日為分配期日，以確認相關債權人的分配數額。

由於這件不動產金額龐大，手續繁雜，葉文博說，分配期日距拍定人繳足拍賣價金約歷時3個月，已略慢於一般案件時程，且分配期日並無實際發款動作，因此沒有所指稱的「急於將拍賣款項分配」情形。

雄院6月3日製作的分配表，拍賣所得價金已不足清償第一順位抵押權人之債，無剩餘款項以供後順位抵押權人或刑事禁止處分進行分配與扣押。債務人聲明異議事項並不影響分配結果，民事執行處承辦股認為無需更正分配表及延後分配期日。債務人如仍有主張，應循正當法律途徑救濟。

至於債務人希望資遣費列入優先債權，高雄地院表示，今天確認當事人間的分配數額程序，並無實際發款動作。如果有勞工以資方積欠薪資、退休金或資遣費等為由向法院聲明參與分配，法院將依法審核保障屬於勞工及當事人的合法權益。

君鴻酒店位在85大樓中37樓至85樓，原業主前幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務，君鴻因而被法拍，由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司得標。君鴻董事會4日作出歇業解散決定，希望優先保障員工權益列入優先債權，協助600多名員工資遣費等可依法獲得優先參與分配。（編輯：陳俊碩）1080708