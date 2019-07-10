澎湖中正和永安兩橋改建 中央同意20億補助

（中央社澎湖縣10日電）交通部長林佳龍今天視察澎湖交通與觀光建設，對延宕多年的中正橋、永安橋改建工程所需經費20億元，中央全力支持，期望最快時間啟動；至於跨海大橋將重建或補強，將就可行性評估。

林佳龍在澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜等人陪同，視察中正、永安等橋改建。澎湖縣政府工務處長洪慶鷲簡報指出，中正、永安兩座橋梁是澎湖本島連接白沙的唯一道路，公路總局在民國86年採取路堤和部份PCI型梁橋型式整建，因路堤不透水型式，阻礙內海海水交換，影響海洋生態。

中央曾於103年同意以脊背橋、預力箱型梁橋型式施作，當時所需經費12億元，納入104至107年度生活道路交通系統建設中，再逐年補助，但縣府因故撤案，至今仍未改建。

洪慶鷲表示，中正橋全長1087公尺、永安橋808公尺，未來分別採脊背橋、預力箱型梁橋型式施作，所需經費分別為新台幣14億和6億元。

至於連接馬公與西嶼、全長2494公尺的澎湖跨海大橋，由於兩端採路堤式設計達900公尺，海水穿透不足，所需改建經費高達80億元，未來改建或補強，將由縣府進行可行性評估，所需經費2000萬元，由中央先行補助。

林佳龍表示，中正、永安橋改建工程，要兼顧交通、生態與觀光三方面，讓澎湖發展永續，所需經費20億元，中央全力支持，加速推動，並期在最快時間啟動。

林佳龍隨後前往觀光局漁翁島遊客中心地景藝術環境改善與澎湖國際海灣燈光節等建設視察。澎管處計畫在中心闢建一座大型石斑魚藝術創作和國際海灣燈光節，所需經費在4000和2000多萬元，都同意補助，並儘速執行。

賴峰偉針對國內航空行李託運台澎航線僅10公斤、縣道多植樹和台華輪營運虧損一年約5000萬元等地方需求向中央求援。林佳龍也當場同意比照台東航線23公斤，縣道植樹與台華輪營運虧損，公路總局與中央願意協助。(編輯:孫承武) 1080710