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新北勞工之星歌唱賽開跑 邀好歌喉明日之星

最新更新：2019/07/16 13:16
新北市政府勞工局16日宣布「勞工之星歌唱大賽」開跑，即日起受理報名，希望勞工朋友踴躍共襄盛舉。中央社記者王鴻國攝　108年7月16日
新北市政府勞工局16日宣布「勞工之星歌唱大賽」開跑，即日起受理報名，希望勞工朋友踴躍共襄盛舉。中央社記者王鴻國攝　108年7月16日

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市政府勞工局今天宣布「勞工之星歌唱大賽」開跑，即日起受理報名，希望愛唱歌的勞工能踴躍報名，不僅紓解工作壓力，還有機會成為明日之星的歌手，開創另一事業領域。

勞工局今天近中午舉行「勞工之星歌唱大賽」起跑記者會，邀請104年「活力之星」亞軍王冠倩演唱。由勞工局長陳瑞嘉偕同活動代言的藝人孔鏘進行啟動儀式，宣布「108年勞工之星歌唱大賽」正式開跑。

勞工局長陳瑞嘉表示，「勞工之星」13年來已發掘不少好聲音，今年特別提高獎金金額，以鼓勵熱愛歌唱的勞工能有紓壓的舞台，也可能因此成為明日之星的歌手，開創事業的另一領域。

勞工局表示，勞工之星歌唱大賽從今天中午到8月15日下午6時止受理報名，總獎金高達新台幣18萬元，只要獲得優勝前20名都有獎，首獎可獲2萬5000元獎金；另有最佳造型獎、最佳台風獎、最佳啦啦隊獎等獎項，希望勞工朋友踴躍共襄盛舉。（編輯：方沛清）1080716

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