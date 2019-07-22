雲林讓知識滾動 微冊角落推廣閱讀

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）雲林縣政府透過特色商家的微冊角落，傳遞品牌、理念與人文關懷，推廣閱讀讓知識滾動，今天並推出微冊小旅行，希望民眾用旅行五感體驗來閱讀雲林，享受幸福的滋味。

雲林縣政府文化處在斗六行啟紀念館舉辦「一本萬力」閱讀月宣傳會，在7月27日至8月18日2019微冊深呼吸活動，將有展覽、市集、微冊地圖與微冊闖關等活動，並規畫5場微冊小旅行，用旅行閱讀雲林。

雲林縣長張麗善邀民眾，我拿我的書出來分享，你帶你的書出來交換，讓知識滾動，5台「一本萬力」行動書庫將巡迴全縣，不分年齡和區域，以書換書、隨手捐書、隨時閱讀，讓整個雲林縣都是圖書館。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，讓書香知識在雲林偏遠地區持續散發，除了縣府文化處固定收書點，活動期間整合6處募集站滾動分享，讓知識力量發揮「一本萬力」的效應。

文化處圖書資訊科長張力元表示，已經募集近萬本書，結合縣內70處包括麵包店、輕食餐廳、咖啡店等，將書放在店內，有文學、健康、美食、旅行等各類書籍，讓民眾自由分享，想看就拿去看，鼓勵閱讀，也希望更多店家加入行列，分享知識的力量。（編輯：黃世雅）1080722