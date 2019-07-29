日本賞鳥團追尋神話之鳥 造訪馬祖賞鷗

日本賞鳥團28日至29日專程前往馬祖參與生態賞鷗活動，探訪馬祖海上風光時，發現「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影，讓團員感動不已。（台北鳥會提供）中央社 108年7月29日

（中央社馬祖29日電）日本賞鳥團28日至29日專程前往馬祖參與生態賞鷗活動，賞鳥團出海乘風破浪探訪馬祖海上風光時，看見群鷗滿天飛翔的壯觀景緻及「神話之鳥」－黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影，讓團員都感動不已。

連江縣政府今天指出，該日本賞鳥團共有8名成員，由日本鳥類圖鑑作者五百澤日丸、生態攝影師戶塚學帶隊，連江縣政府產發處委請台北市野鳥學會前理事長阮錦松、知名生態紀錄片導演梁皆得陪同解說燕鷗生態，此行更看到「神話之鳥」－黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影，在天空飛舞盤旋覓食。

連江縣政府表示，數不清的神祕嬌客翱翔天際，成群飛行的燕鷗交織出多變圖案，日本賞鳥團一行都說能見到如此美景，真的非常開心；航程沿途也見到馬祖特有海蝕地形及傳統閩東式建築與聚落，一路上的美妙風光，更讓團員大飽眼福。

台北鳥會指出，今年燕鷗繁殖相當順利，相較近年雛鳥都約在7月中才孵出，今年6月底便有第一波雛鳥孵出。根據統計，已有約4000隻的鳳頭燕鷗在北竿鐵尖島繁殖，另外有多達14隻「神話之鳥」－黑嘴端鳳頭燕鷗在島上繁衍下一代。

夏天的馬祖不僅有藍眼淚，更是欣賞各種燕鷗的大好時機，產發處表示，今年燕鷗已大量聚集於馬祖燕鷗保護區繁殖，遊客可搭乘賞鷗船出海欣賞燕鷗乘風翱翔的美景，還有機會目睹全球僅存約100隻的「神話之鳥」－黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤影。（編輯：戴光育）1080729