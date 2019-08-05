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馬祖海巡查緝越界快艇 陸籍船員畏罪跳水

最新更新：2019/08/05 11:16
馬祖海巡隊4日晚間巡邏時在北竿三連嶼海域發現大陸快艇越界，靠近登檢時，船上2名船員畏罪跳船企圖逃逸，海巡救起1名，另外1名落水人員則被其他大陸漁船救起送返大陸。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年8月5日
馬祖海巡隊4日晚間巡邏時在北竿三連嶼海域發現大陸快艇越界，靠近登檢時，船上2名船員畏罪跳船企圖逃逸，海巡救起1名，另外1名落水人員則被其他大陸漁船救起送返大陸。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年8月5日

（中央社馬祖5日電）馬祖海巡隊今天表示，海巡隊昨晚巡邏時在北竿三連嶼海域發現大陸快艇越界，靠近登檢時，船上大陸漁民畏罪夜間跳水，海巡救起1名，另外1名落水人員則被其他大陸漁船救起送返大陸。

馬祖海巡隊是於昨晚7時執行巡邏勤務時，在北竿三連嶼2.2浬海域發現越界的大陸快艇。

海巡隊表示，該快船蛇行阻擋登檢，特勤快艇緊追在後追緝，最後在北竿小坵海域成功登檢，未料其中2名船員畏罪跳船落海企圖逃逸，特勤602艇立即丟擲救生圈給落海人員，並告誡危險，隨後10037艇也前往支援，1名落水人員救起，尚有1名落水不知去向。

海巡隊同時向空勤總隊申請空勤直升機投入現場救援，配合當地海域特性分析進行海空救援任務，晚間11時許經由查獲無名快艇船長聯繫大陸親友，確認該名落水人員已被其他大陸漁船救走平安送返大陸。（編輯：翁翠萍）1080805

馬祖海巡隊4日晚間巡邏時在北竿三連嶼海域發現大陸快艇越界，特勤快艇緊追在後追緝，最後在北竿小坵海域成功登檢，未料其中2名船員畏罪跳船企圖逃逸。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年8月5日
馬祖海巡隊4日晚間巡邏時在北竿三連嶼海域發現大陸快艇越界，特勤快艇緊追在後追緝，最後在北竿小坵海域成功登檢，未料其中2名船員畏罪跳船企圖逃逸。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年8月5日
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