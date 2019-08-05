桃捷促大數據產學聯盟升級 添新力推智慧路網

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）營運邁入第3年的桃園捷運公司今天在桃園市長鄭文燦見證下，擴大為7所大學共同參與大數據產學聯盟，期盼透過大數據分析及物聯網應用擴大研發陣容，打造桃園智慧交通路網。

鄭文燦下午出席大數據產學聯盟「智慧桃捷．美好再升級記者會」時表示，桃捷公司去年7月起，與台北、中央、元智及銘傳等4所大學合作成立大數據產學聯盟。

他指出，產學聯盟今年再加入高雄科技大學、中國醫藥大學及東吳大學，以機捷作為大數據實證應用場域，進行物聯網研發技術及人才交流，藉以促進運量提升、國產化，並降低維修成本。

鄭文燦表示，機捷肩負機場聯外、北桃通勤、區域旅遊等三大功能，累積總運量已突破5500萬人次，今年1至7月的日平均運量達7.3萬人次，另包括綠線、棕線等桃園捷運路網正在設計興建中，透過與大學院校的合作，希望將成功經驗應用到其它捷運路線上，打造桃園智慧交通網絡。

桃捷公司董事長劉坤億指出，桃捷與大數據產學聯盟在過去一年，除研發「列車佔據偵測輔助系統」協助旅客掌握搭車時間，並應用於「i搭桃捷APP」中，也透過雲端系統自動化調節車廂溫度，達節能減碳效果，並自動蒐集沿線活動預測運量，同時建立各種運量數據。（編輯：戴光育）1080805