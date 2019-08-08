莫拉克紀念館啟用 陳其邁：建立韌性城市防災

（中央社記者王淑芬高雄8日電）莫拉克風災10週年，國立科學工藝博物館設立「希望．未來－莫拉克風災紀念館」今天由行政院副院長陳其邁主持揭幕。他說，風災讓人學會用謙卑面對自然，勉大家有正確防災觀念。

10年前的莫拉克風災被喻為世紀水患，3天約3000毫米的強降雨挾帶土石流沖毀橋樑道路，山區土石崩塌覆蓋高雄市甲仙區小林村等，複合型的災害，莫拉克颱風災後重建會統計，全國共有699人喪生。

科工館規畫「希望．未來－莫拉克風災紀念館」有回顧災害歷史、系統性的了解莫拉克風災的救援與重建經驗，並搭配真實物件及模型了解防災的前瞻思維等；紀念館有3大主題，包括莫拉克的記憶、與災害共存、希望與重生等。

陳其邁回憶在莫拉克風災的當時，沒有任何公職，帶著物資挺進災區的過往，也談到目睹山區受重創的心情，感謝10年來投入及協助災區重建的團體及人員，台灣民心集結在一起令他感動，肯定大滿舞團等小林村居民勇敢面對重生，並帶給大家溫暖和希望。

他指出，風災讓大家學會用謙卑面對大自然，談到極端氣候的型態，他說「零災害是不可能的事」，但要建立有韌性的城市，有防災、減災的正確觀念。

他肯定設立「希望．未來－莫拉克風災紀念館」的用心，傳達防災教育，並盼能聯結國際更多的團體並做交流，讓自然災害對環境及人員受損降到最低。（編輯：黃世雅）1080808