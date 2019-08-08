說過要帶族人回家 女村長請政府重視原鄉重建

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）屏東縣政府今天舉辦莫拉克風災10週年紀念活動，邀請總統蔡英文參加，三地門鄉大社村長白春香分享風災歷程時說：「我說過要帶族人回家，請政府重視我的話，做到原鄉重建。」

屏東縣政府在屏東市武德殿推出莫拉克風災10週年紀念活動之一的「心向北大武-山林．部落回顧空拍攝影集」，邀請蔡總統參加，攝影集特展展出高空攝影家張大川在風災前後所拍攝的屏東山區照片，及不少原住民在遷居永久屋後，攀爬崩塌的山路回到部落的畫面，還有災後每個山區的變化。

今年59歲的三地門鄉大社村長白春香受邀分享當年帶著族人撤村及10年重建的歷程，她說，莫拉克颱風發生時，8月7日開始下雨，一直下到9日，8日下午4時部落就有水災，她通知村人撤離到安全的地方，沒多久就發生土石流，部落已不像原來部落，「我們當時把所有物資集中，一起吃飯、一起休息」。

約5天後，白春香向鄉長要求撤村，剛開始一架直升機只能坐6人，她認為會來不及撤離，要求大飛機，政府派了一次能坐60人的飛機，讓老弱婦孺先撤，「那是最痛苦的時候」，白春香說，一些70多歲的耆老哭著不願離開，她向老人家保證，「一定會再帶你們回家」。

白春香在接送族人搭飛機撤離後，由幾名年輕人陪同徒步下山，她說，「要看一下部落、看一下馬路變得怎樣」。徒步7小時走下山，白春香當年英勇行為被稱為「大社女英雄」。

白春香在分享歷程中最後說：「我說過要帶他們回家，我希望政府能重視我的話，要做到原鄉重建，要把老人家帶回家。」

她事後接受記者訪問時說，現在與族人住在禮納里永久屋，目前進出大社村受風災破壞的主要道路還沒重建，部落很多地方也沒有重建，族人至今仍住永久屋。（編輯：黃世雅）1080808