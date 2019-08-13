台南高雄豪雨淹水 陳其邁：一視同仁

（中央社記者楊思瑞、張榮祥台南13日電）台南、高雄豪雨淹水嚴重，行政院副院長陳其邁今天視察台南災區，他表示，中央對高雄．台南一視同仁，只要符合標準，都會全力來做。

台南昨晚大雷雨，今天雨勢不停，永康區、仁德區及歸仁區淹水最嚴重，地下道甚至出現180公分高的淹水，台南市長黃偉哲今晨宣布全市停班停課，且趕到仁德區視察災情。

陳其邁今天上午也趕往仁德區勘災，聽取水利署第六河川局簡報。他說，總統蔡英文第一時間致電黃偉哲關心災情，行政院長蘇貞昌也指示他南下勘災，中央和地方都很關心台南市民。

陳其邁說，因應極端氣候，涇流分擔，出流管制是相當重要，在低窪地區及強降雨才出現這種狀況，淹水達60公分，已符合災損紓困的標準。

陳其邁稱許台南市政府救災反應迅速，立刻宣布停班停課，相關應變及後續整備非常快就到位，他說，中央對高雄、台南一視同仁，只要符合標準都會全力來做；中央也會配合地方，協助農民補助農損。

對於仁德區三爺宮溪溢堤，陳其邁表示，立法院已通過前瞻建設計畫，編列新台幣31億5500萬元整治三爺宮溪上、中、下游排水，希望原定4年計畫加速趕工，2年或3年內完工。

台南大雷雨不只帶來淹水，雷擊也損及供電設備，台電台南區營業處統計，台南因雷擊有3237戶停電，集中在仁德區、歸仁區及七股區。(編輯:孫承武) 1080813

台南、高雄豪雨淹水嚴重，行政院副院長陳其邁（左2）13日視察台南災區，聽取經濟部水利署第六河川局簡報。中央社記者楊思瑞攝 108年8月13日