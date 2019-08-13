大甲岷山社區鐵道邊坡雜草叢生 蔡其昌促改善

台中市大甲區岷山社區鐵道邊坡雜草叢生未管理，立法院副院長蔡其昌（前右2）13日邀集相關單位前往會勘。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市大甲區岷山社區鐵道邊坡雜草叢生未管理，立法院副院長蔡其昌今天邀集相關單位會勘後表示，將進行灌木叢綠美化作業，預計年底前完工。

蔡其昌邀集農委會林務局東勢林管處、交通部台鐵局工務處、大甲區公所等單位與台中市議員施志昌、大甲區岷山里里長林清良等人，共同會勘大甲岷山里鐵道金華段邊坡雜草叢生亂象。

蔡其昌表示，岷山里金華段鐵路邊坡，對地方而言是環境死角，今天會勘得到權責單位支持，台鐵局同意土地使用權，由林務局來執行綠美化規劃設計，並由社區進行管理作業。未來經過岷山里金華西路時，不管是地方居民或是搭乘火車乘客，相信一定會讓大家的眼光多駐足停留一下。

施志昌指出，大甲區公所將提出認養計畫，申請代管台鐵局金華段閒置土地，未來岷山社區居民們將可共同認養植栽，營造社區一處綠美化新亮點。

林清良說，岷山里金華段鐵道邊坡長期無有效管理導致雜草叢生，夏季常有蛇類及蜜蜂出沒，影響地方環境及觀感甚大，感謝蔡其昌邀集相關單位前來會勘，期待年底金華段鐵道將有全新面貌。（編輯：謝雅竹）1080813