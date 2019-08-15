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照顧新竹清貧人士 竹蓮寺捐250箱普渡物資

最新更新：2019/08/15 17:01
每年農曆7月各地都會舉辦中元普渡，人安基金會新竹平安站呼籲在地宮廟捐出可久放的泡麵、白米等物資幫助寒士，新竹竹蓮寺獲悉後熱情響應，捐出250箱普渡物資。（人安基金會新竹平安站提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月15日
每年農曆7月各地都會舉辦中元普渡，人安基金會新竹平安站呼籲在地宮廟捐出可久放的泡麵、白米等物資幫助寒士，新竹竹蓮寺獲悉後熱情響應，捐出250箱普渡物資。（人安基金會新竹平安站提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月15日

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）每年農曆7月各地舉辦中元普渡，人安基金會新竹平安站呼籲在地宮廟捐出可久放的泡麵、白米等物資，新竹竹蓮寺獲悉後，捐出250箱普渡物資，盼帶給寒士溫暖。

新竹平安站長林俊智表示，目前新竹平安站穩定照顧80到100名寒士，平均每個月至少要發出2800份餐食，因此非常需要各界的協助與支持。

林俊智表示，近日各地宮廟、公司行號或住宅社區進行中元普渡，希望各單位能捐出捐出白米、泡麵、肉品、乾貨等能久放的乾糧，讓這些食物能夠幫助到更多窮苦人，使中元節不只是讓好兄弟感到溫暖，也讓清貧人士們能夠受到幫助。

林俊智說，目前已獲得竹蓮寺捐贈250箱普渡物資；他提醒，若各單位有物資要捐，可以直接送至新竹平安站，或致電新竹平安站，會派員前往載運。

林俊智指出，人安基金會長期關懷陷入經濟困境的社會清貧人士，除了提供無家者可以潔身沐浴、短暫夜宿之處外，每週一到週五皆會在全台平安站發放午、晚餐，同時也積極的協助就業。（編輯：李錫璋）1080815

人安基金會新竹平安站長林俊智表示，目前新竹平安站穩定照顧80到100名寒士，平均每個月至少要發出2800份餐食，因此非常需要各界協助與支持，也呼籲在地宮廟能捐出中元普渡可久放的物資。（新竹平安站提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月15日
人安基金會新竹平安站長林俊智表示，目前新竹平安站穩定照顧80到100名寒士，平均每個月至少要發出2800份餐食，因此非常需要各界協助與支持，也呼籲在地宮廟能捐出中元普渡可久放的物資。（新竹平安站提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年8月15日
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