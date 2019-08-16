申請罷韓遊行遭打回票 民團赴高市府陳情

（中央社記者程啟峰高雄16日電）公民團體申請11月及12月在高雄各辦一場罷韓遊行被高市警方駁回，「Wecare高雄」發起人尹立今天率員至高市府陳情並直衝市長室遞送陳情書，多名民進黨議員也到場聲援。

「Wecare高雄」發起的罷韓遊行將於11月16日、12月21日在高雄分別舉行10萬人的大遊行，經向高市警局申請，被以未附上場地使用同意書駁回。

尹立上午由台灣基進高雄黨部主委李欣翰、罷韓志工張書維陪同前往高市府鳳山行政中心遞送遊行申請書，並直衝市長室指名給市長韓國瑜，民進黨議員簡煥宗、林智鴻、鄭孟洳也到場聲援。

尹立等人至市長室遞送遊行申請書時，被擋架在市長室門外，由市府行政暨國際處機要科長蔡欣宏代表接受申請書，蔡強調會按程序處理本案。

尹立指出，市警局不予許可遊行的理由是「沒有文化局的場地同意書」，但這次遊行在五福路集合，沒有要進入文化中心且在駁二前解散，沒有要進入駁二，既然沒有要使用文化局場域又何需場地同意書。

尹立表示，他們已於8月9日向高市府工務局養工處申請路權，只要申請到路權，道路是清空狀態就符合就地集合、遊行及解散之用，但養工處卻回說「警察局准許你們遊行，我們才准路權」；2局處簡直互踢皮球，左手推右手。尹立當場倒2杯高粱酒嘲諷2單位左手推右手。

張書維表示，之前罷韓團體「公民割草行動」申請好幾次集會，都被市府以一些奇怪的理由阻撓，「如果市長做得好，就不必怕罷免，也不用怕人民上街遊行」，請韓國瑜不要刁難遊行申請，這是憲法賦予的公民權。他說，罷韓行動將升級，8月中旬至10月底的庄頭藝穗節將會在活動現場設罷韓連署攤位。（編輯：黃世雅）1080816