大甲文昌祠整修順利 10月重新對外開放

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市定古蹟大甲文昌祠一期工程完工，爭取修復經費的台中市議員吳敏濟今天前往會勘時表示，預估二期工程於10月全部完工後即可入火安座，重新對外開放。

興建近150年的大甲文昌祠，因廟宇年久失修，內部漏雨，梁柱腐朽嚴重，吳敏濟於民國101年要求市府整修。台中市文資處長李智富表示，當時受限於經費，僅搭起鋼棚罩住，防止漏水情況進一步惡化，修復工程始於105年10月，市府編列新台幣2300萬元經費。

李智富指出，106年6月發現正殿西施脊灰泥脫落斷裂，工程停工。感謝吳敏濟協調文化部文資局爭取補助835萬元用於變更修復工程，107年4月復工，今年7月23日一期工程完工，正等待驗收。

吳敏濟指出，這次施工特別注重細節，承辦人員為了三川殿剪黏上的鵝能夠數出鵝毛，要求師傅重做了3次，文昌神像的手腳因蟲蛀嚴重，也到麥寮請專業佛像師傅修復。為了加強屋頂防水，營造公司在設計的二層「摩式防水」之外，額外多加一層防水毯，完工以來，連日豪大雨都安然無恙，品質令人放心。

二期工程預計10月可以竣工，移交大甲區公所管理，擇日進行入火安座儀式之後，祿位及眾神像將回到文昌祠正殿內，分左右供奉。

吳敏濟表示，文昌祠是甲安埔重要的文化資產，也是信仰中心，信眾捐款點光明燈祈求考試順利，其盈餘每年約有200多萬元，區公所應該至少保留一半以上，用在文昌祠平時的保養維護工作上，不要等幾年後又要花大錢，全市有162座古蹟及歷史建築，單靠市府編列預算是遠遠不夠的。（編輯：黃世雅）1080816