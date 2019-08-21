弱勢團體中秋節伴手禮開賣 台中府會幫促銷

台中市社會局長李允傑（右3）、台中市議會民政委員會召集人沈佑蓮（左3）及副召集人張廖乃綸（左2）等人21日前往台中市愛心家園，推廣月餅禮盒。中央社記者郝雪卿攝 108年8月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）中秋節快到了，台中市多個弱勢團體中秋伴手禮早已開賣，但銷售狀況不如預期，台中市社會局與市議會民政委員會今天到台中市愛心家園幫忙促銷，籲請社會大眾發揮愛心作公益。

台中市社會局長李允傑、台中市議會民政委員會召集人沈佑蓮及副召集人張廖乃綸等人，今天前往台中市愛心家園推廣月餅禮盒，並由身障學員指導大家如何做月餅。

台中市愛心家園園長陳怡君表示，瑪利亞啟智學園服務極重度多重障礙者逾30年，6年前開始對外發起擴園計畫募款，終於在今年6月間舉行動土典禮，建築工程成本新台幣2億3800萬元，目前募得2億元，還需約4000萬元經費，希望能以義賣中秋月餅所得，做為擴園建校的經費。

沈佑蓮指出，瑪利亞基金會為照顧學員教導烘焙技能，呼籲大家廣為訂購學員製作的月餅，可以增加收入讓學員獲得更好的照顧，今年瑪利亞基金會訂出1萬5000盒的銷售目標，目前只預購出4000多盒，請大家多多幫忙吃月餅作愛心。她並當場預購10盒。

李允傑表示，瑪利亞庇護工廠提供身障朋友安身立命的地方，社會局推動「身障優採」，優先採購身障團體的產品，也呼籲社會大眾及企業踴躍採買身障團體產品，希望以公益及創意看見台中市的溫暖與美麗。

除了瑪利亞基金會有感今年中秋伴手禮銷售不如去年，伊甸基金會迦南園烘焙庇護工場也表示，今年訂出900萬元的銷售目標，目前只達到近4成，跟去年同期相比也只有去年同期的一半而已，明天台中市長盧秀燕將前來幫忙促銷。（編輯：李錫璋）1080821