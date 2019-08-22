新北富基魚市消費可抽獎 龍蝦石斑大方送

新北市政府漁業及漁港事業管理處22日表示，24、25日來富基漁港魚市A區生鮮區消費滿新台幣3000元即可當場參加抽獎，有機會抽到限量共15隻龍蝦及100尾約1斤重的石斑魚。（漁業處提供）中央社記者王鴻國傳真 108年8月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市政府漁業及漁港事業管理處今天表示，24、25日來富基漁港魚市A區生鮮區消費滿新台幣3000元即可當場參加抽獎，有機會抽到限量龍蝦或石斑魚，享受海鮮美食。

漁業處表示，富基魚市一直是老饕嚐鮮的好所在，許多人喜歡來魚市觀光的主因，除現場琳瑯滿目的活跳跳海鮮任君挑選外，最吸引人的自行選購完後可在一旁的餐廳中代客現場烹調。

為鼓勵民眾消費，24、25日來富基漁港魚市A區生鮮區消費滿3000元即可當場參加抽獎，有機會抽到龍蝦或石斑魚，限量共15隻龍蝦及100尾約1斤重的石斑魚，此外，8月31日及9月1日也可參加抽獎，但抽的是家電、禮券，要讓大家來玩有吃又有拿。如遇颱風來襲封港，抽獎活動將順延至下週。

漁業處說，富基魚市位於北海岸，除了有許多海鮮，附近還有美麗的海岸及沙灘，歡迎民眾來北海岸一日遊，吃完美食後可到富貴角公園、富貴角燈塔、婚紗廣場、白沙灣、老梅公園、風箏公園、石門洞等景氣遊憩，享受輕鬆休閒的好時光。（編輯：李錫璋）1080822