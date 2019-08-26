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中市西安街打通 串聯逢甲商圈與水湳經貿園區

最新更新：2019/08/26 16:36
台中市政府26日舉行「西安街打通銜接水湳經貿園區」道路工程完工通車祈福典禮，將可串起逢甲商圈和水湳經貿園區，進一步帶動周邊發展，市長盧秀燕（前左4）也特別更改行程趕往參加。中央社記者郝雪卿攝　108年8月26日
台中市政府26日舉行「西安街打通銜接水湳經貿園區」道路工程完工通車祈福典禮，將可串起逢甲商圈和水湳經貿園區，進一步帶動周邊發展，市長盧秀燕（前左4）也特別更改行程趕往參加。中央社記者郝雪卿攝　108年8月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市逢甲商圈與水湳經貿園區近在咫尺卻被一牆阻隔，台中市政府今天完成西安街打通工程，市長盧秀燕表示，200多公尺道路工程完工後，可以節省交通時間及繁榮地方經濟。

台中市建設局今天舉行打通西安街完工通車祈福典禮，原本沒有規劃出席的盧秀燕，在被外界批評連續多日未安排公開行程後，今天臨時更改行程，出席這項典禮，逢甲大學董事長高承恕、台中市議員陳淑華、林祈烽也都共襄盛舉。

盧秀燕表示，逢甲商圈和水湳經貿園區兩大亮點區域近在咫尺，但是過去被一牆阻隔，導致兩地來往不便，她聽到地方的期待，上任後立即列為優先推動的道路工程，半年時間，不僅打通，同時拓寬道路，讓來往兩地交通不用再繞道，未來透過西安街將兩大市政發展區塊聯結，將可進一步帶動周邊的繁榮與發展。

盧秀燕指出，市府這次編列855萬元預算，進行長度約195公尺、寬度為8公尺的西安街道路工程，感謝台中市議會支持，也感謝逢甲大學及台電公司支持，分別提供土地使用同意書及同意以租金方式提供道路用地，還有當地里長的奔走幫忙，讓工程儘速完工。

台中市建設局長陳大田表示，逢甲商圈及相鄰的水湳經貿園區是西屯區的兩大發展重心，過去水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲商圈等地區，地方民眾希望能藉由打通西安街，讓兩地串連起來。

陳大田指出，完工通車後，可從西安街通往凱旋七路，並接凱旋路通往黎明路、環中路及河南路，就不必再繞經夜市，還可直接上74號道路及中清路等，成為另一條替代道路，大幅縮短市民通車時間。（編輯：林沂鋒）1080826

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