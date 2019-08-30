基隆獲ASOCIO智慧城市獎 台灣唯一

（中央社記者沈如峰基隆30日電）基隆市政府今天表示，基隆市近來推動智慧教育、智慧漁港與智慧消防表現亮眼，日前在泰國舉辦的「2019 ASOCIO智慧城市獎」頒獎典禮中獲獎，也是台灣唯一獲這項殊榮的城市。

基隆市政府發布新聞稿指出，這項獎項主辦及評鑑單位是亞洲及大洋洲運算產業組織（ASIAN-OCEANIAN COMPUTING INDUSTRY ORGANIZATION），為亞洲及大洋洲地區具指標性的資訊產業協會代表。在中華民國資訊軟體協會推薦下，基隆市特別將近年來在推動智慧教育、智慧漁港與智慧消防表現亮眼部分，整合成完整資料參賽。

市政府表示，「2019 ASOCIO智慧城市獎」28日於泰國曼谷舉辦頒獎典禮，總共有9個亞太城市獲獎，基隆市是台灣唯一獲獎城市。

市政府表示，在智慧教育方面，市長林右昌上任後逐年增加經費，推動「班班數位化計畫」，更新全市學校教室資訊設備、全面提升校園網路骨幹、開辦「校校有智慧創客教室」。

在智慧漁港方面，也已將基隆市傳統漁村聚落打造成節能與智慧化的照明環境。在智慧消防方面，大幅縮短從報案到消防人員抵達現場時間，提升人命救援的黃金時間。

林右昌說，基隆市很榮幸獲得這項榮耀，未來將更努力透過科技創新應用，提供市民更便利服務，並帶動觀光旅遊、產業發展，打造基隆成為智慧新港都。（編輯：李錫璋）1080830