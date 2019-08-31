韓就職政治獻金買伴手禮麻花捲 高市府說明

（中央社記者程啟峰高雄31日電）高雄市長韓國瑜去年就職「自掏腰包」認購2000包麻花捲當伴手禮。這筆10多萬元支出，遭指是政治獻金所付，高市新聞局長王淺秋今天說，選舉經費用途合法，幫助弱勢合情合理。

當時回應外界「自掏腰包」說法的高雄市政府新聞局長王淺秋表示，首先，就職典禮上會購買麻花捲作為貴賓伴手禮，實因陳先生多次攔路陳情，強調訂單臨時被撤損失慘重，自稱單親父親活不下去尋求幫忙。市長聽完轉述陳的處境，決定購買商品幫助他，起心動念完全良善，也是幫助弱勢高雄市民。

她表示，當時並未加入選舉團隊不清楚選舉經費運用，所以以自己理解市長「掏腰包付費」說明，並未有隱匿之意。選舉經費作為該用途完全合法，幫助弱勢市民更是合情合理。

經營麻花捲生意的陳男原本有50箱約5000包麻花捲，去年12月底預定要交貨，結果對方棄單，造成20多萬元損失，陳男迫於無奈向韓國瑜求援。當時韓國瑜團隊宣稱，自掏腰包以一包新台幣65元的價格，認購2000包作為就職典禮的賓客伴手禮。

高雄立委參選人吳佩蓉今天表示，依監察院公布政治獻金資料顯示，韓國瑜去年12月24日有一筆餐飲支出，金額是12萬元，支出對象是旭泰食品，正是當時的麻花捲商家。她認為，韓國瑜「慷民眾之慨，政治獻金挪作採購支持者的商品，充作就職典禮伴手禮，觀感不佳」。

此外，吳佩蓉指出，在大賣場上仍可見有今年7月生產的麻花捲，但陳老闆因訂單大跌早在1月就把食品廠收了，她吳佩蓉指出，質疑「這包麻花捲是誰做的？轉包給其他廠商代工？」，不滿打著官方唯一指定伴手禮廠商，卻找上幽靈代工廠製作、販售？且在商品上並無詳細訊息標示，對消費者而言毫無保障。(編輯:孫承武) 1080831